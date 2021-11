Concurso seleciona 4 mil novos soldados para a Brigada Militar no RS

O prazo de inscrições para um concurso público que vai selecionar 4 mil novos soldados da Brigada Militar (BM) abre nesta terça-feira (30). O edital do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do Estado.

As vagas são para o primeiro nível da carreira de praças da BM, no cargo de soldado III, com salário inicial de R$ 4.689,23. As inscrições devem ser feitas pela internet. A taxa é de R$ 92,64.

Para se candidatar, é obrigatório ter idade mínima de 18 anos e máxima de 25 até o último dia das inscrições, ter altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m, mulheres, estar quite com as obrigações eleitorais e com o serviço militar obrigatório, além de ter carteira nacional de habilitação (CNH) válida, no mínimo com a a categoria “B”.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período. Serão reservadas 16% das vagas para pessoas negras ou pardas, conforme determinado por lei. Caso não sejam preenchidas as vagas reservadas, serão chamados os candidatos da lista universal.

As fases do concurso

O concurso terá quatro fases. A primeira é o exame intelectual de caráter classificatório e eliminatório. A segunda é o exame de saúde, para o qual serão convocados os candidatos aprovados na prova até a classificação de número 6 mil, levando em conta os critérios de desempate e respeitado o percentual de reserva de vagas para cotistas.

Os considerados aptos na avaliação de saúde, também respeitada a cota para negros ou pardos, serão convocados para o exame de capacitação física. Os aprovados serão chamados para o exame psicológico, composto por duas etapas obrigatórias: testagem coletiva e entrevista individual.

O exame intelectual terá 50 questões objetivas de língua portuguesa, legislação específica, conhecimentos gerais, matemática, direitos humanos, cidadania e informática.

As provas serão aplicadas em Porto Alegre, mas poderão ser feitas também em outras cidades da Região Metropolitana caso não haja disponibilidade suficiente de locais adequados na Capital.

A data provável para realização do exame, conforme o edital, é 30 de janeiro de 2022, podendo ser alterada se necessário.

