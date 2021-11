Bolsa de Iniciação Científica começará a ser paga em dezembro

Rio Grande do Sul

Entrega do Cartão Cidadão contempla letras de E até J nesta terça, dia 30

A força-tarefa de entrega do Cartão Cidadão do governo do Estado chega ao 11º dia nesta terça-feira (30/11) e contempla as letras E, F, G, H, I e J. Em Porto Alegre, a retirada do cartão segue no Gigantinho, das 9h às 15h.