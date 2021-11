Sancionada lei que cria data para homenagear condutor de ambulância

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.252/21, que cria o Dia Nacional do Condutor de Ambulância, a ser comemorado anualmente no dia 10 de outubro.

A lei tem origem em projeto (PL 700/15) do ex-deputado Rômulo Gouveia, que foi deputado federal por dois mandatos e morreu em maio de 2018.

Na época da apresentação do projeto, Gouveia afirmou que a instituição da data comemorativa visava valorizar “uma profissão de extrema relevância para a sociedade, bem como retribuir o que esses profissionais da saúde fazem em prol das pessoas”.

Atualmente, o Dia do Condutor de Ambulância já é comemorado em alguns estados e municípios brasileiros, como Santa Catarina, Espírito Santo, Jundiaí (SP) e Cuiabá (MT).

