Cancelada audiência sobre feminicídio no Acre

Protesto contra o feminicídio no Brasil - (Foto: MST)

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que realizaria nesta quarta-feira (1º) para discutir o combate ao feminicídio no Acre.

O debate foi solicitado pelo deputado Leo de Brito (PT-AC). De acordo com ele, dados do Monitor da Violência , uma parceria do portal G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que o Acre tem a maior taxa de homicídios contra mulheres e de feminicídios do país. "Segundo o balanço, a taxa de homicídios dolosos de mulheres do Acre é a maior do país, com 7 mortes a cada 100 mil mulheres. Já a de feminicídios do estado acreano é de 2,5 para cada 100 mil mulheres", diz. Os dados são de 2018 e 2019.

A comissão ainda não marcou nova data para discutir o assunto.