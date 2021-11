Com investimentos de mais de R$ 90 milhões, Carlos Moisés autoriza obras de infraestrutura para o Sul e o Extremo Sul

Fotos: Ricardo Wolffenbüttel / Secom O governador Carlos Moisés autorizou, na tarde desta segunda-feira, 29, duas importantes obras de infraestrutura para o Sul de Santa Catarina. Ao lado do secretário Thiago Vieira, o chefe do Executivo catarinense assinou a ordem de serviço para o início da implantação e pavimentação da SC-108 entre Jacinto Machado e Praia Grande e, no mesmo ato, também foi autorizada a construção da Ponte da Amizade entre Tubarão e Capivari de Baixo. O investimento do Governo do Estado nas duas obras é de mais de R$ 92 milhões. "Este governo não mede esforços para investir em infraestrutura. Em Santa Catarina elas estão ocorrendo em todas as regiões e, inclusive, em rodovias federais. São obras para os catarinenses, obras que estruturam o desenvolvimento e trazem retorno para que o Governo continue fazendo entregas também em outras áreas, como saúde, segurança e educação", frisa o governador Carlos Moisés. Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina :: Mais fotoso no álbum O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Thiago Vieira, acrescenta que "não são somente obras saindo do papel, mas, sonhos, anseios antigos da população virando realidade. Nosso trabalho leva mais qualidade de vida para os catarinenses em todas as regiões. Santa Catarina está sendo um verdadeiro canteiro de obras". SC-108 Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina Fortalecer o potencial turístico do município de Praia Grande é justamente uma das apostas do prefeito Elisandro Pereira Machado. De acordo com ele, o conjunto de obras autorizadas pelo governador na região favorece cada vez mais a chegada de visitantes ao município, consolidando o turismo como vocação econômica local. "O governador está realizando obras históricas que já estavam desacreditadas pela nossa comunidade. Pela primeira vez, temos um governo que está investindo no estado de forma igualitária. É isso que nos faz acreditar que, com essa obra, tanto Praia Grande como Jacinto Machado darão um salto no desenvolvimento econômico e na qualidade de vida da nossa gente", comemora o prefeito. Ponte da Amizade

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, destaca que a ponte é um pleito de mais de meio século de espera e será fundamental para os dois municípios. "Tubarão e Capivari são 'mãe e filha', com cerca de três mil pessoas se deslocando diariamente entre uma cidade e outra para trabalhar e realizar suas atividades. A ponte vai integrar ainda mais e melhorar a mobilidade nas duas cidades", afirma.

Segundo o prefeito, o projeto prevê a ponte com 200 metros de extensão, quatro pistas e ciclovia. O investimento do Governo do Estado na obra é de R$ 18,6 milhões.

Acompanharam o ato na Casa d'Agronômica os deputados estaduais, José Milton Scheffer; Rodrigo Minotto; Ada de Luca; Volnei Webber; Ricardo Alba; Luiz Fernando Vampiro; os prefeitos de Jacinto Machado, João Batista Mezzari e de Capivari de Baixo, Vicente Correa Costa.