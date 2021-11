Entrega do Cartão Cidadão contempla letras de E até J nesta terça, dia 30

A força-tarefa de entrega do Cartão Cidadão do governo do Estado chega ao 11º dia nesta terça-feira (30/11) e contempla as letras E, F, G, H, I e J. Em Porto Alegre, a retirada do cartão segue no Gigantinho, das 9h às 15h. Na cidade, são 53 mil famílias beneficiadas.

Entre as cidades com mais de mil cartões para serem entregues, Pinheiro Machado, Cacequi e Arroio Grande são as com maior percentual de entrega, já ultrapassando o índice de 70%.

No Gigantinho, o movimento foi bem menor nesta segunda-feira (29/11), com entrega de pouco mais de mil cartões, número bastante inferior ao registrado nas duas primeiras semanas de entrega.

Na sexta-feira (26/11), o Banrisul e a Secretaria da Fazenda (Sefaz) decidiram prorrogar por mais uma semana as entregas em todo o Estado. Assim, a força-tarefa segue até 3 de dezembro, e os beneficiários que não puderam comparecer no dia programado para a letra inicial do seu nome, terão nova oportunidade de retirar o cartão na próxima semana.

No Estado, 432 mil famílias terão devolução de R$ 400 por ano do Devolve ICMS (R$ 100 a cada trimestre), além de 150 por mês para aqueles que estão no CadÚnico e têm dependentes no Ensino Médio.

Para receber o cartão, não é preciso ter conta bancária. A ida ao banco ou ao local indicado pelo Banrisul é feita uma única vez apenas para a retirada do cartão pelo titular. Os créditos serão feitos de forma automática a partir de dezembro, quando podem ser utilizados em mais de 140 mil estabelecimentos como supermercados, padarias, entre outros da rede Vero.

Como receber

As entregas ocorrem até sexta-feira, das 9h às 15h, em cidades nas quais a distribuição está acontecendo fora das agências. O atendimento em agências do Banrisul será feito com base no horário normal de atendimento bancário ao público de cada município.

Para retirar o cartão, o usuário precisa portar documento de identificação oficial com foto e número de CPF, além de usar máscara.

• Clique aqui e confira os locais de entrega em todo o Estado.

• Clique aqui e acesse área para consultar se tem direito para retirar o Cartão Cidadão.