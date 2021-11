Celesc inicia obras para aumentar atendimento de energia em Florianópolis

A Celesc iniciou as obras para a construção de duas novas linhas de distribuição que vão se conectar à nova Subestação de Fronteira Ratones, no Norte da Ilha, em Florianópolis. As duas linhas possuem tensão de 138 kV, e terão aproximadamente cinco quilôm

A Celesc iniciou as obras para a construção de duas novas linhas de distribuição que vão se conectar à nova Subestação de Fronteira Ratones, no Norte da Ilha, em Florianópolis. As duas linhas possuem tensão de 138 kV, e terão aproximadamente cinco quilômetros de extensão. O investimento da empresa para executar a obra é de R$ 61 milhões.

Os trabalhos para a construção das linhas da Celesc iniciaram assim que a licença ambiental de instalação foi concedida pela Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis (Floram), no último dia 15 de outubro. A expectativa é de que elas estejam aptas para entrar em operação a partir de abril de 2022. As linhas de distribuição estão sendo construídas com um trecho de aproximadamente 2,7 quilômetros de extensão, em circuito aéreo, e em um trecho de aproximadamente 2,16 quilômetros em circuito isolado e subterrâneo.

Segundo o diretor de Distribuição da Celesc, Sandro Levandoski, a implantação da Subestação Ratones e das linhas associadas irá eliminar os riscos de corte de carga no atendimento à Ilha de Santa Catarina, tanto em regime normal de operação quanto em casos de contingências, garantindo mais confiabilidade no abastecimento para a capital do estado. Além disso, a entrada em operação da subestação, que operará em tensões de 230 e 138 kV, representará um aumento na capacidade nos sistemas de energia elétrica que atendem à Ilha de Santa Catarina, passando dos atuais 1.284 MVA para 1.584 MVA - um aumento de aproximadamente 23% de capacidade instalada.

Esse reforço representará uma diminuição dos carregamentos das linhas e equipamentos no restante dos sistemas elétricos da região metropolitana, melhorando o atendimento em toda a Grande Florianópolis.

A ampliação e reconfiguração dos sistemas elétricos com a nova subestação também contribuirá para a redução nas perdas técnicas da Celesc. Esse ganho representará uma diminuição de perdas anuais de cerca de 5,0 % no sistema de alta tensão e de aproximadamente 1,2% no total de perdas técnicas da Celesc Distribuição, representando uma economia de aproximadamente R$ 4,5 milhões por ano.

Sobre a Subestação Ratones e as linhas de distribuição associadas

A Subestação Ratones 230/138kV será uma nova subestação de fronteira da Rede Básica do SIN (Sistema Interligado Nacional) com a Celesc Distribuição, e está sendo construída na região Norte da Ilha de Santa Catarina, no bairro de Ratones, em Florianópolis.

Os empreendimentos em construção viabilizarão o terceiro ponto de conexão entre os sistemas elétricos de abastecimento da região insular da capital catarinense e o SIN. O vencedor do leilão da Aneel para as obras de construção da subestação foi o Consórcio Colúmbia, formado pelas empresas Transmissoras TAESA e ISA-CETEP. Enquanto o consórcio é responsável pelas obras da subestação e das linhas de transmissão em 230.000 Volts, cabe à Celesc a construção das linhas de distribuição em 138.000 Volts que vão se conectar a ela.

“Os estudos que deram origem à SE Ratones foram executados em conjunto pela equipe de planejamento da Celesc e a Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE), órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME)”, explicou o engenheiro Ricardo Hinnig da Silva, gerente da Divisão de Planejamento do Sistema Elétrico da Celesc.

Mais conexões com a Rede Básica