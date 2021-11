Congresso realiza sessão para votar projeto sobre emendas do relator do Orçamento; acompanhe

Sessão virtual do Plenário - (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O 1º vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), abriu há pouco a sessão do Congresso Nacional para votar o Projeto de Resolução (PRN) 4/21, que amplia a transparência na apresentação, aprovação e execução de emendas de relator-geral do Orçamento, classificadas como RP9.

O projeto, que tem 22 emendas, é uma respostas das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu a execução das emendas de relator. O STF alega que é necessário dar publicidade e transparência à distribuição dos recursos com base em demandas de parlamentares.

A suspensão das emendas pode ameaçar os gastos com obras e serviços em andamento. Além disso, R$ 7,6 bilhões ainda não foram empenhados. As autoridades responsáveis têm até sexta-feira (3) para indicar os montantes dos cronogramas de pagamento que serão utilizados ainda neste ano.

Os programas de atenção primária e especializada à saúde correspondem a 49% do recursos empenhados neste ano para emendas de relator, o equivalente a R$ 4,9 bilhões. Outros programas beneficiados foram Desenvolvimento Regional (R$ 2,7 bilhões), Agropecuária Sustentável (R$ 742 milhões) e Educação Básica (R$ 311 milhões).

Segundo relatório divulgado pela Comissão Mista de Orçamento, 4.838 prefeituras, de todos os partidos, foram beneficiadas por emendas de relator neste ano. O número equivale a 87% de todos municípios brasileiros

