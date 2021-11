Cancelado debate sobre situação institucional do Inep e a aplicação do Enem

No início do mês, 37 servidores pediram exoneração de seus cargos - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Foi cancelado debate que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados faria nesta terça-feira (30) para discutir a situação institucional do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No início de novembro, 37 servidores pediram exoneração de seus cargos em comissão no Inep, alegando fragilidade técnica e administrativa na gestão e inaptidão do presidente do órgão, Danilo Dupas. Também foram relatados casos de assédio moral por parte dele.