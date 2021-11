Polícia Civil celebra 180 anos com semana de grandes eventos na capital e na Serra

Para celebrar seus 180 anos de serviço e proteção à sociedade gaúcha, a Polícia Civil preparou programação com uma série de eventos para a semana do aniversário, comemorado em 3 de dezembro. Serão realizados em Porto Alegre e na Serra os mais importantes encontros nacionais das polícias civis.

Nesta segunda-feira (29/11), o calendário tem início com a 1ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional de Chefes de Inteligência de Polícia Civil. A abertura do encontro, que se estende até terça (30) no Hotel Laghetto Viverone Moinhos, em Porto Alegre, terá a presença da chefe de Polícia do RS e presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia (CONCPC), delegada Nadine Anflor.

Os chefes de Inteligência das polícias civis de todo o Brasil e autoridades debaterão sobre diversos temas referentes à integração das inteligências das instituições, produção de conhecimentos, tecnologias, resultados e estudos para padronização de estruturas de agências da área. Assuntos como fortalecimento e fomento das investigações de lavagem de dinheiro, ações de impacto nacional para as polícias civis, padronização do ciber lab e fortalecimento das instituições também estão na pauta para os dois dias de encontro.

Ainda na terça (30) se inicia a programação de eventos na Serra. As atividades começam com o 2º Encontro Nacional de Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPPs), sob o tema da estratégia nacional de combate a homicídios. A reunião segue até quarta (1°/12), no Tri Hotel, em Canela. O encontro contará com a participação de diretores e delegados dos departamentos de homicídios de todos os Estados, além de palestrantes e convidados.

Entre os destaques, a participação do secretário nacional da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo, no painel “Estratégias Nacionais de Combate e Redução de Homicídios no Brasil: Operações Integradas do SUSP e programa Mosaico”, previsto para as 11h de terça (30).

No dia 1º/12, às 17h, o vice-governador e secretário da Segurança Pública do RS, delegado Ranolfo Vieira Júnior, ministra a palestra “Programa RS Seguro e Estratégias do Rio Grande do Sul no Combate à Homicídios”, com participação da chefe de Polícia, Nadine Anflor, e mediação da diretora do DHPP gaúcho, delegada Vanessa Pitrez de Aguiar Corrêa.

A 55ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Chefes de Polícia (CONCPC) ocorrerá entre os dias 1º e 3 de dezembro em Gramado, no Hotel Laghetto Stilo Vita, com a participação dos chefes das polícias civis e delegados-gerais de todo o Brasil. No encontro, palestras de diferentes temas de interesse das instituições serão apresentadas e debatidas por suas autoridades máximas.

Entre os participantes, estarão, além do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, o secretário nacional de Segurança Pública, coronel Carlos Renato Machado Paim, e o secretário nacional de Política Sobre Drogas, Luiz Roberto Beggiona. As autoridades serão recebidas pela delegada Nadine, como presidente do CONCPC, e também assistirão à palestra do vice-governador Ranolfo.

Fechando a semana, o 10º Seminário da Polícia Civil do RS terá como tema “180 anos da Polícia Civil: especialização, inovação e qualificação”. O evento será realizado entre os dias 2 e 3 de dezembro, em Canela, no Tri Hotel. Nestes dois dias serão tratados diversos assuntos de interesse da instituição, por meio de palestras e painéis.

Está prevista a participação do governador Eduardo Leite. O vice-governador e secretário da SSP, criador do DHPP gaúcho no período em que foi chefe de Polícia (2011 a 2014), participa do painel “Especialização na investigação de homicídios: reestruturação orgânica e capacitação”, ao lado da diretora do DHPP, delegada Vanessa. O subchefe de Polícia, delegado Fábio Motta Lopes, será o mediador do painel, programado para ocorrer às 10h do dia 2 de dezembro.

Logo na sequência, às 11h, o seminário terá sua palestra magna, com a participação online do professor doutor Luigi Ferrajoli, renomado jurista italiano, autor do já clássico livro “Direito e razão: teoria do garantismo penal”. A palestra, que terá mediação da diretora da Divisão de Comunicação Social (DCS) da Polícia Civil, delegada Viviane Viegas, também contará com tradução simultânea realizada pela professora doutora Sandra Martini Vidal.

Serviço dos eventos

O quê: 1ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional de Chefes de Inteligência de Polícia Civil

Quando: 29 e 30/11

Onde: Hotel Laghetto Viverone Moinhos (rua Dr. Vale, 579 - bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre)

O quê: 2º Encontro Nacional de DHPPs – Estratégia Nacional de Combate a Homicídios

Quando: 30/11 e 1º/12

Onde: Tri Hotel (rua José Pedro Piva, 220 - Vila Suzana, Canela)

O quê: 55ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC)

Quando: 1º e 2/12

Onde: Hotel Laghetto Stilo Vita (rua Ernesto Volk, 207 - Gramado)

O quê: 10º Seminário da Polícia Civil - “180 anos de Polícia Civil: especialização, inovação e qualificação”

Quando: 2 e 3/12

Onde: Tri Hotel (rua José Pedro Piva, 220 - Vila Suzana, Canela)