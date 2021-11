Votação da Consulta Popular 2021 é prorrogada até 15 de dezembro

A pedido dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), foi ampliado o período para a população votar na Consulta Popular 2021. Previsto para se encerrar em 30 de novembro, o prazo agora termina em 15 de dezembro. O voto pode ser realizado por meio do aplicativo Colab ou pelosite da Consulta Popular. O processo de votação começou em 22 de novembro.

Instituída em 1998 pelo governo do Rio Grande do Sul, a Consulta Popular permite aos votantes que definam diretamente parte dos investimentos a constarem no orçamento estadual. Neste ano, o valor disponibilizado será de R$ 30 milhões para as 28 regiões dos Coredes. A verba é distribuída de acordo critérios como a população de cada região e o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese).

Para ampliar a segurança da votação na Consulta Popular, seja pelo aplicativo ou pelo site, o sistema criado para o pleito em 2021 ganhou uma nova camada de segurança, com exigência de informação do número do CPF, título de eleitor e data de nascimento. A iniciativa possibilita mais transparência nas votações e a lisura do pleito.

Após cadastro e com base nas informações prestadas, haverá direcionamento automático para a cédula do Corede correspondente ao domicílio eleitoral. Cada eleitor poderá votar em apenas uma proposta de seu domicílio eleitoral, sendo selecionada aquela com maior número de votos.

Em 2021, em sua primeira fase, a Consulta Popular recebeu mais de mil ideias enviadas por cidadãos. As propostas foram selecionadas após o término do prazo de envio, com base em uma análise técnica, a partir de critérios como viabilidade de execução, orçamento, competência, afirma o governo.

• Clique aqui para votar pelo site da Consulta Popular

• Dúvidas sobre o processo da Consulta Popular, escreva para o e-mail[email protected]

• Dúvidas sobre plataforma, escreva para o e-mail[email protected], inserindo no assunto “Consulta Popular 2021”