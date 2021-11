Força Nacional realizou 86 operações em 2021

Rio Grande do Sul

Começa recuperação de 74 quilômetros da ERS-110, nos Campos de Cima da Serra

Começaram as obras de recuperação asfáltica de uma das principais rotas turísticas do Rio Grande do Sul. Com investimento de R$ 4,71 milhões do governo do Estado, a ERS-110 receberá intervenções entre Bom Jesus e São Francisco de Paula.