Comissão debate dívida da Petrobras com fundação de seguridade dos servidores

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados

realiza audiência pública nesta terça-feira (30) para debater questões relacionadas à administração da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros). A audiência será realizada às 10h30, no plenário 9.

O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), autor do requerimento para a realização da audiência, disse que o debate pretende discutir, entre outras coisas, o montante da dívida da Petrobras e da Petrobras Distribuidora com a Petros e como estas estão fazendo o pagamento; apresentação do calendário de pagamentos da Petrobras e da Petrobras Distribuidora, inclusive com os valores; apresentação de relatórios de Comissões Internas de Apuração de supostas irregularidades em investimentos realizados no passado; e apresentação dos motivos que tornaram os investimentos de 2013 a 2015 abaixo da meta atuarial, causando um prejuízo de R$ 13,56 bilhões no plano PPSP1, correspondendo a 60% do déficit.

Confirmaram presença no debate o presidente da Petros, Bruno Silva, e o diretor de Seguridade da Fundação, Dilcrecio Akira Miki.