Casamento comunitário será neste domingo no Distrito Federal

A terceira edição do Casamento Comunitário 2021, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) do Distrito Federal ocorre neste domingo (28) com previsão de celebração do matrimônio de 43 casais. O evento será realizado às 17h no Museu da República.

Na última quarta-feira ocorreu um ensaio geral para a cerimônia. Os noivos receberam orientações sobre horários, posicionamento, vestimentas, fotografias, convidados e dicas de segurança contra a covid-19.

Segundo a Sejus, o programa de casamento comunitário “tem como objetivo estimular o direito à convivência familiar, garantir os direitos civis da família como núcleo social básico de acolhimento, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social”.

Para a secretária Marcela Passamani, a emoção pelas bodas ultrapassa os noivos e chega até os organizadores. “Quando a gente pensa em Casamento Comunitário, a nossa responsabilidade é servir a população do Distrito Federal. São tantos meses de preparação e agora, vendo o ensaio geral, a gente pensa ‘tá chegando o dia’ e a emoção é ainda maior. Por isso, seguimos trabalhando com compromisso e responsabilidade para proporcionar o grande dia a todos os casais”, destaca.

Na segunda edição do programa 35 casais se casaram por meio do programa. Na primeira edição, realizada em abril, foram abertas 40 vagas.