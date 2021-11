EDP detalha serviços do portal rs.gov.br em final de premiação em gestão de projetos

A defesa do projeto de oferta de serviços digitais do governo do Estado –rs.gov.br– na etapa final do Prêmio Projeto e PMO do Ano 2021 foi realizada na tarde desta sexta-feira (26/11), em evento on-line realizado pela revista especializada Project Design Management. Em sessão na qual concorrem também Vale SA e Odontoprev SA, o Executivo gaúcho apresentou sua iniciativa, que chegou à última fase da premiação na categoria Projeto Inovador do Ano.

A apresentação foi realizada pelo diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Hiparcio Stoffel. “No Rio Grande do Sul, acreditamos que governo digital significa inverter a base de valor, voltar o Estado a servir o cidadão. Sobretudo, tocar a vida das pessoas, para torná-la mais fácil e conveniente”, afirmou Stoffel.

Ors.gov.bré liderado pelo EDP e faz parte da estratégia da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) – pasta à qual a autarquia é vinculada. A iniciativa conta com apoio técnico da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado.

A previsão é de que os resultados sejam divulgados neste fim de semana (27-28/11) . A etapa anterior de apresentação havia sido realizada em novembro.

O portalrs.gov.brconcentra 498 serviços estaduais, sendo 89% digitais – desses, 69% são os chamados digitais avançados, ou seja, funcionalidades resolvidas integralmente por meio digital. A meta é chegar a 100% até o fim de 2022. Além dos serviços referentes ao Executivo gaúcho, também é possível acessar outros de esferas diferentes. O site, aliado aos demais canais digitais de órgãos do Estado, ultrapassa a marca de 4,83 milhões de acessos mensais, em média.

Em julho, o Rio Grande do Sul alcançou um resultado inédito por meio dors.gov.br.O Estado figurou em primeiro lugar no ranking nacional Índice de Oferta de Serviços Digitais 2021 da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC). O projeto também é finalista do maior prêmio de excelência em governo eletrônico do país, o Secop 2021, na categorias e-Serviços. Os vencedores serão conhecidos no dia 8 de dezembro.