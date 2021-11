Comissão promove debate sobre a estagnação a economia brasileira

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (1º) com o tema "A estagnação da produtividade da economia brasileira".

Foram convidados pra participar do debate representantes do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) e do Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER).

De acordo com o solicitante da audiência, o deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA), a produtividade brasileira está estagnada há quatro décadas. "Não há a possibilidade de crescimento ou desenvolvimento sem que haja melhorias significativas do nosso capital humano, governança e ambiente de negócios", acredita.

O evento será realizado no plenário 5, às 16 horas, e terá transmissão interativa pelo portal e-Democracia.