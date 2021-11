Alerta para golpes relacionados ao auxílio “Gás dos Brasileiros” na região

Após denúncias sobre envio de links relacionados ao auxílio “Gás dos Brasileiros”, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) alerta a comunidade de Ijuí que se trata de uma tentativa de golpe. A pasta afirma que não envia nenhum link sobre o vale-gás.

Sobre o auxílio que irá beneficiar, a cada bimestre, famílias inscritas no Cadastro Único, um valor correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg, a secretaria salienta que aguarda a confirmação do cronograma para o início do benefício no município.

