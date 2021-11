Ministério da Justiça autoriza uso da Força Nacional na Terra Indígena Nonoai

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União autorizou, nesta quinta-feira, o uso da Força Nacional na Terra Indígena Nonoai, no norte do Estado. A decisão é do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As autoridades irão prestar auxílio à Polícia Federal. Os agentes permanecerão no local por 30 dias.

