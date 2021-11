Edital de concessão de rodovias é pauta de reunião de trabalho

Governador Leite e secretários estiveram reunidos no Piratini com participação de técnicos do BNDES por videoconferência - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite participou, nesta quinta-feira (25/11), de nova reunião de trabalho para discutir o edital de concessão de rodovias no RS, que deverá ser anunciado ainda neste ano. O encontro ocorreu no Palácio Piratini, com a participação dos secretários, Leonardo Busatto (Parcerias), Artur Lemos Júnior (Casa Civil), Juvir Costella (Logística e Transportes), além da participação por videoconferência dos técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Leonardo Leão e Guilherme Martins, que assessoram o governo estadual nos projetos de concessão das rodovias.

O plano de concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais à iniciativa privada foi anunciado em junho deste ano, e se encaixa no eixo Avançar no Crescimento do programa Avançar.

Ao todo, serão três blocos com previsão de aportes de R$ 3,9 bilhões nos primeiros cinco anos e, em 30 anos, os investimentos devem chegar a R$ 10,6 bilhões, entre duplicação, construção de acostamentos, adequação em acessos, rotatórias e inclusão de ciclovias, uma inovação na concessão gaúcha.

O plano foi objeto de audiências públicas, que se encerraram em julho e que receberam 1.446 contribuições por parte da população. Ao todo, foram 878 encaminhadas via site da consulta ou audiências públicas, 494 solicitações de prefeituras e 74 por meio de ofícios e manifestações.