Ranolfo palestra sobre segurança na Associação Comercial de Camaquã

Conforme Ranolfo, com a integração das forças de segurança, inteligência e investimento qualificado houve redução em crimes - Foto: Rafael Vargas / Ascom GVG

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, esteve na Associação Comercial e Industrial de Camaquã (ACIC), nesta quinta-feira (25/11), para palestrar em reunião-almoço da entidade. O tema abordado foi segurança. Ranolfo ainda se reuniu com autoridades de municípios da região.

Na reunião da ACIC, o vice-governador apresentou os resultados do programa transversal e estruturante do governo do Estado, RS Seguro, que tem mostrado queda em todos os indicadores de criminalidade desde o primeiro ano de governo. “Usando a integração das nossas forças de segurança, a inteligência e o investimento qualificado conseguimos, em 2020, reduzir aos menores números da década e em 2021 posso afirmar que teremos quedas expressivas em todos os crimes”, disse.

Além disso, Ranolfo detalhou o investimento de R$ 280,3 milhões que o Avançar na Segurança realizará no Estado, fruto das reformas estruturais promovidas desde o início da gestão. “Dentro deste valor, R$ 98,4 milhões irão para a tecnologia das nossas polícias, R$ 31,4 milhões para obras e R$ 150,5 milhões para aquisição de viaturas semiblindadas. Dessas, cinco reforçarão o policiamento ostensivo de Camaquã”, anunciou.

Antes do evento na associação, Ranolfo atendeu a imprensa local e esteve em reunião na prefeitura de Camaquã com secretários e vereadores. O encontro contou com a participação de representantes também dos municípios de Cristal, Dom Feliciano, Amaral Ferrador e Arambaré. Foram debatidas demandas relacionadas a segurança pública e infraestrutura para a região.