Comissão vai debater norma sobre exame toxicológico para motoristas

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (1) sobre o tema "Calendário do Exame Toxicológico de Larga Janela de Detecção Periódico". Trata-se do exame toxicológico periódico para condutores das categorias C, D e E, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 11, e poderá ser acompanhado de forma virtual pelo e-Democracia.

O deputado Juscelino Filho (DEM-MA), que pediu a audiência, lembrou que, conforme previsto em decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os motoristas das categorias C, D ou E que não realizarem o exame toxicológico periódico no prazo estabelecido poderão ser multados pelo flagrante do descumprimento e ter suspenso o seu direito de dirigir pelo período de três meses.

"O problema é que a maior parte desses condutores não tem sequer conhecimento do prazo estabelecido", disse. Ainda segundo o deputado, desde 12 de novembro deste ano os condutores que deixarem de realizar o exame receberão uma multa administrativa automática, que poderá ocasionar um impacto total de R$ 3 bilhões aos motoristas.

Debatedores

Confirmaram presença no debate:

- o presidente executivo da Associação Brasileira de Toxicologia, Renato Dias;

- o presidente da ONG Trânsito Amigo (Associação de Parentes, Amigos e Vítimas do Trânsito), Fernando Diniz;

- o coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Rizzotto; e

- o presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Antônio Meira Júnior.