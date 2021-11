Comissão ouve ministro da Controladoria Geral da União sobre denúncias no Inep

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados ouve na quarta-feira (1) o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Campos, sobre as ações do órgão no âmbito do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No início de novembro, 37 servidores pediram exoneração de seus cargos em comissão no Inep, alegando fragilidade técnica e administrativa na gestão e inaptidão do presidente do órgão, Danilo Dupas. Também foram relatados casos de assédio moral por parte dele.

O pedido para realização da audiência pública foi apresentado pelos deputados Idilvan Alencar (PDT-CE), Professora Rosa Neide (PT-MT), Bacelar (Pode-BA), Rogério Correia (PT-MG), Reginaldo Lopes (PT-MG) e Natália Bonavides (PT-RN).

Os deputados alegam que diante da crise no Inep, "é fundamental a participação da CGU para a realização de um diagnóstico da situação e para exigir a tomada de ação por parte da alta gestão do Ministério da Educação".

Os autores ressaltam ainda que a CGU tem como missão “prevenir e combater a corrupção e aprimorar a gestão pública, fortalecendo os controles internos e incrementando a transparência, a ética e o controle social”.

A reunião ocorre no plenário 10, a partir das 9 horas.