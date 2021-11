Pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles terão tráfego parcial neste domingo

Foto: Cristiano Estrela/Secom

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que uma pista das pontes Pedro Ivo Campos e uma da Colombo Salles estarão interditadas neste domingo, 28, entre as 5 horas e as 11 horas. O bloqueio se dará em virtude da realização da 10° edição da Maratona Internacional de Florianópolis, que reunirá centenas de corredores. Após a realização do evento o tráfego volta a ser liberado.

Confira o percurso da prova:

Arena do evento - Avenida Beira Mar Continental

- Largada: Av. Beira Mar Continental, sentido Ponte Pedro Ivo Campos, acessando a ponte, sentido Norte da Ilha

- Seguindo pela pista central da Av. Beira Mar Norte até o trevo Dona Benta, na altura da UFSC

- Retornando próximo à Rua Delfino Conti-Seguindo pelas faixas da orla (Costeira) da Av. Beira Mar Norte, sentido Sul da Ilha

- Passando por baixo das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, sentido Sul da Ilha (utilizando apenas o lado da orla da Rod. Gov. Aderbal Ramos da Silva)

- Retornando no viaduto, altura do Trevo da Seta, seguindo sentido dos túneis.

- Retornando pela Ponte Colombo Salles, pegando a alça de acesso até a Beira Mar Continental, onde será a chegada.