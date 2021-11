Comissões debatem importância de banco de dados para orientar políticas públicas no esporte

Deputado quer informações sobre os principais aspectos do esporte no Brasil - (Foto: Felipe Oliveira/Esporte Clube Bahia)

A Comissão do Esporte e a comissão especial da Câmara dos Deputados criada para analisar o Projeto de Lei 1153/19, que altera a Lei Pelé para garantir novos direitos aos atletas em formação, realizam audiência pública na próxima terça-feira (30) sobre a importância de um banco de dados para orientar políticas públicas no esporte.

O debate foi proposto pelo deputado Luiz Lima (PSL-RJ). "O esporte brasileiro vive um momento de reconstrução de suas instituições e estruturas. No entanto, ainda não atingimos um estágio aceitável em termos de informações e transparência sobre os principais aspectos do esporte", afirma o parlamentar.

Para Luiz Lima, ter um sistema de informações sobre as entidades que administram o esporte no Brasil, sobre os praticantes de atividades físicas e, também, sobre a estrutura do esporte nos estados e municípios brasileiros, é importante para orientar as decisões em relação às políticas públicas esportivas.

Foram convidados para o debate:

- o secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães;

- o representante do Centro de Estudos Olímpicos da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Projeto Referências, professor Alberto Reinaldo Reppold Filho;

- o professor da Universidade de Brasília (UnB) e coordenador do Transparência no Esporte, professor Fernando Mascarenhas;

- o professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e coordenador do Projeto Inteligência Esportiva, professor Fernando Marinho Mezzadri;

- a gerente de Estudos e Pesquisas Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Vânia Maria Pacheco; e

- o organizador do Diagnóstico Nacional do Esporte, professor Ailton Santana de Oliveira.

A audiência está marcada para as 15 horas, no plenário 6. O debate poderá ser acompanhado ao vivo e de forma interativa por meio do portal e-Democracia, e os interessados poderão enviar perguntas, críticas e sugestões aos participantes.