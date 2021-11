Proposta aprovada na CCJ denomina “Desembargador Federal Leomar Amorim” trecho de rodovia maranhense

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4363/16, do deputado Hildo Rocha (MDB-MA), que denomina “Desembargador Federal Leomar Amorim” o trecho da rodovia BR-222 entre o cruzamento com a BR-135 e o município de Chapadinha (MA).

A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Rubens Pereira Junior (PCdoB-MA) e, por ter tramitado em caráter conclusivo, poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo Plenário.

Maranhense de Itapecuru-Mirim, Leomar Amorim foi desembargador federal do TRF 1 e somou 27 anos de carreira na magistratura federal.

“Uma das grandes expressões da magistratura maranhense, o desembargador Leomar Amorim foi figura exemplar e jurista respeitado no Brasil inteiro pelas suas qualidades morais. Foi profundo conhecedor do Direito, autor de vários livros e juiz ouvido e respeitado pelo desempenho em sua carreira de magistrado, que enriqueceu a magistratura nacional com brilhantes decisões”, afirma Hildo Rocha.