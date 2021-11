CCJ aprova proposta que altera limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (25), o Projeto de Lei 292/20, do Poder Executivo, que altera os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí, localizado na cidade de Botuverá (SC). O objetivo é permitir a implantação da barragem de contenção de cheias no rio Itajaí-Mirim.

O relator na CCJ, deputado Darci de Matos (PSD-SC), apresentou parecer favorável ao texto, apenas com ajustes técnicos. Como a proposta tramitou em caráter conclusivo, poderá seguir ao Senado, a não ser que haja recurso para a análise pelo Plenário.

Aumento da área

De acordo com o projeto, ficam excluídos da área do Parque Nacional da Serra do Itajaí 2,02 hectares, e serão incorporados 319,62 hectares, que totalizam um acréscimo de 317,60 hectares à área do parque.

Segundo a exposição de motivos do Ministério do Meio Ambiente, que acompanha a proposta, a finalidade do texto é “possibilitar a execução de obras de prevenção a desastres causados por enchentes, em área de grande vulnerabilidade e onde estão localizadas cidades muito populosas, como Rio do Sul, Blumenau e Itajaí”.

