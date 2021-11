Comissão debate regulamentação do breaking com representantes da Região Norte

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (30) a regulamentação do breaking no País e o impacto da transformação dele em esporte olímpico a partir dos Jogos de Paris, em 2024.

O breaking é um estilo de dança de rua, parte da cultura hip hop, criada por afro-americanos e latinos em Nova York na década de 1970. No Brasil, a modalidade se popularizou nos anos 1990, quando começaram a ser organizadas competições em várias capitais. O debate é uma iniciativa do deputado Alexandre Padilha (PT-SP).

Debatedores

A audiência desta terça-feira terá a presença de representantes do breaking dos estados da Região Norte:

- o produtor cultural e presidente do Núcleo de Hip Hop Mocambo, Francisco Augusto Felisberto Maia;

- o ativista da cultura hip hop, Sammy Hermeson Andrade (Samyron);

- o produtor cultural e co-fundador do Centro Acreano de Hip Hop, e líder do Grupo Tropa de Elite Brakers, Israel Batista de Moraes;

- o coordenador da cultura hip hop no Estado de Rondônia, Luiz Carlos Chaves;

- o artista da cultura hip hop e integrante do grupo Reflexo do Gueto, Michel André Lima Barros;

- o professor de Danças Urbanas, Emerson Cunha do Nascimento;

- o professor de capoeira e monitor do projeto Breaking nas Escolas, Natanael Costa Preste;

- representante da "Cultura Urbanas e Cultura Black", Joyse Cunha do Nascimento.

Data e hora

O debate será às 16 horas, no plenário 8.