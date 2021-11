A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados realizou audiência pública nesta quarta-feira (24) para debater os riscos de contaminação envolvidos na transferência de rejeitos nucleares.

A discussão foi centrada na proposta de transporte de mais mil toneladas de rejeitos radioativos oriundos da unidade das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) do bairro de Interlagos, em São Paulo, para a unidade de Caldas, no sul de Minas Gerais.