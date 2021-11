Centro de Estudos debate desemprego e políticas de combate à pobreza

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) realiza audiência pública nesta terça-feira (30) sobre tema "Desemprego, pobreza, desigualdade e políticas de sustentação da renda".

O debate será realizado às 9 horas, em local a ser definido, e poderá ser acompanhado de forma virtual pelo e-Democracia.

A audiência foi pedida pelo grupo de estudos do Cedes que trata da retomada econômica e geração de emprego e renda no pós-pandemia. O estudo tem como relatores os deputados Da Vitória (Cidadania-ES) e Francisco Jr. (PSD-GO).

Debatedores

Foram convidados para o debate:

- o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal;

- o diretor do FGV Social, Marcelo Neri;

- a professora titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFFRJ), Celia Lessa Kerstenetzky;

- a professora do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo (USP), Laura Carvalho; e

- o professor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, Silvio Almeida.