Bombeiros buscam ocupantes de bimotor que caiu no mar entre SP e RJ

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, em conjunto com a Marinha e a Capitania dos Portos, está realizando as buscas de três pessoas que estavam em avião bimotor que caiu em mar aberto entre as cidades de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

O voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. No início da manhã, a Força Aérea Brasileira (FAB) localizou destroços que podem ser do avião. Segundo as informações, a queda teria ocorrido por volta das 21h de ontem(25).

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que recebeu o chamado do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro à 1h20 informando sobre a queda da aeronave e em seguida de parentes do piloto que relataram problemas com o avião. Além do piloto, estavam no avião mais um tripulante e um passageiro.