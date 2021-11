Grupo Parlamentar avalia resultados da Conferência do Clima realizada na Escócia

O Grupo Parlamentar da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica discute na próxima segunda-feira (29) os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima realizada neste mês na Escócia (COP-26) e os desafios para a diplomacia parlamentar da Amazônia.

A COP-26 reuniu quase 200 países em busca de ações efetivas para a redução das emissões de gases poluentes e do ritmo acelerado de aquecimento global.

Houve acordos não obrigatórios em torno de desmatamento zero e redução de 30% nas emissões de gás metano até 2030, além de pactos por recuperação florestal. Por outro lado, ainda persistem alguns entraves entre países ricos e em desenvolvimento quanto aos mecanismos de financiamento dessas ações e quanto à efetiva redução do uso de carvão e de combustíveis fósseis, que estão na lista dos principais causadores do efeito estufa.

A reunião está marcada para as 16 horas e será remota.

Foram convidados para debater o assunto, entre outros:

- o ex-ministro do Meio Ambiente do Peru Manuel Pulgar Vidal;

- o ex-presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados Rodrigo Agostinho (PSB-SP); e

- o embaixador brasileiro Vieira Vargas.

O grupo

O grupo parlamentar foi criado pelo Senado em março. Composto por deputados e senadores, o grupo é presidido pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

A ideia é dar suporte ao Parlamento Amazônico e viabilizar a integração entre as casas parlamentares dos países ligados à Floreta Amazônica.