A comissão externa que analisou a atuação do Ministério da Educação de 2019 a 2021 aprovou o parecer da relatora, deputada Tabata Amaral (PSB-SP). A principal conclusão do relatório é que os esforços e os investimentos realizados pelo MEC nestes três anos estiveram aquém do necessário para atender às principais demandas da educação básica brasileira.