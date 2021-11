Governo do Estado lança edital de licitação para pavimentação da rodovia SC-370 entre Rio Rufino e Urubici

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A lama e a poeira não vão mais fazer parte de quem trafega pela SC-370, entre Rio Rufino e Urubici. Foi lançado nesta quarta-feira, 24, pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), o edital de licitação para a pavimentação do trecho de 29 quilômetros entre os dois municípios.A obra está orçada em R$ 129,58 milhões.

Os serviços serão executados desde o entroncamento com a SC-112, em Rio Rufino, até o cruzamento com a SC-110, em Urubici. De acordo com o secretário da Infraestrutura, Thiago Vieira, a atual gestão está focada em realizar obras que eram esperadas há anos pela população.

::: Aguardado há mais de 40 anos, asfalto chegará a SC-370 entre Rio Rufino e Urubici na Serra

“Foram mais de 40 anos esperando pelo asfalto e a população da região merece esse investimento. Esse é mais um compromisso do governador Moisés que estamos tirando do papel”, comemorou.

Serão realizados serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente (bueiros e canaletas), obras complementares, sinalização e etc. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 18 meses, após assinatura da Ordem de Serviço.

Abertura da Licitação

O edital de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 24, e será realizado de maneira Eletrônica. Para participar os interessados deverão estar cadastrados no sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina. O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no linkhttp://portaldecompras.sc.gov.br, na aba “Fornecedores”.

Aspropostas deverão ser cadastradas até as 14h15 do dia 16 de dezembro de 2021.A abertura também ocorrerá no mesmo dia, às 14h30. O edital está disponível para consulta nos sites:www.portaldecompras.sc.gov.br na aba Busca Detalhada de Editais, ou nowww.sgpe.sea.sc.gov.br, na aba Consulta De Processos ou no Portal de Licitações no site da SIE.