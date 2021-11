Cônsul-geral do Canadá em SP visita governador Leite

A diplomata Heather Cameron falou sobre o interesse do Canadá no estreitamento das relações comerciais com o RS - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

A cônsul-geral do Canadá em São Paulo, Heather Cameron, foi recebida, nesta quarta-feira (24/11), pelo governador Eduardo Leite, durante visita de cortesia ao Palácio Piratini. Heather está no Estado para cumprir agendas no setor metalmecânico, um dos mais representativos da economia gaúcha.

A diplomata falou sobre o interesse do Canadá no estreitamento de relações com o RS, nas áreas de ambiente, mudanças climáticas, mobilidade, tecnologia e inovação. Acompanharam Heather na audiência o cônsul e gerente do Programa Comercial, Eric Gelinas, e o chefe do Porto Alegre Trade Office, Paulo Orlandi. Pelo governo, participaram o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, e o diretor de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais, Leonardo Neves.

Leite destacou a importância da aproximação entre o Canadá e o Estado e sinalizou ter interesse na promoção e ampliação das parcerias com o país. Conforme o governador, o RS está atento e trabalha na implementação de políticas públicas para a sustentabilidade ambiental, transição energética e no combate às mudanças climáticas. Pelo menos 80% da energia gerada no Estado é de fontes renováveis, e a intenção é avançar e aumentar esse percentual, disse, acrescentando que investimentos para parcerias com empresas na geração de hidrogênio verde estão avançadas. “Estamos alinhados nos mesmos valores e propósitos e nossa equipe está à disposição para a construção de pontes com o Canadá”, ressaltou Leite.

A representação na capital paulista é responsável pela interface e as relações diplomáticas com os Estados, sobretudo com os da região Sul. No Rio Grande do Sul, o Canadá mantém escritório comercial em Porto Alegre.

O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Canadá nas Américas, depois dos EUA e do México. O comércio de mercadorias entre Canadá e Brasil totalizou US$ 7,7 bilhões em 2019.