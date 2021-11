Estado apresenta projeto de revitalização do Cais Mauá nesta quinta, dia 25

O governo do Estado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Consórcio Revitaliza apresentam, nesta quinta-feira (25/11), às 16h30, no Palácio Piratini, o projeto de revitalização do Cais Mauá, em Porto Alegre.

Selecionado pelo BNDES, o consórcio produz a modelagem do projeto desde maio de 2021 e, na fase inicial do trabalho, realizou workshops com diferentes setores da sociedade, além de levantamentos de campo e estudos ambientais, mercadológicos e técnico-jurídicos.

O evento contará com a participação do governador Eduardo Leite, do secretário extraordinário de Parcerias, Leonardo Busatto, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e de representantes do BNDES e do Consórcio Revitaliza.

A apresentação será transmitida pelos canais oficiais do governo do Estado. Ao final, o governador, o secretário Busatto e demais autoridades atenderão a imprensa presencialmente, no Palácio Piratini.

Aviso de pauta

O quê: apresentação do projeto de revitalização do Cais Mauá

Quando: quinta-feira (25/11), às 16h30min

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataformas:canal oficial do governo do Estado no Youtube(https://youtu.be/R9JndBVAIQY) e no Facebook(www.facebook.com.br/GovernodoRS)