Aprovada urgência para projeto que criminaliza furto de sinais de telefonia e TV por assinatura

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 239/07, do Senado, que prevê punições para quem praticar furtos de frequências de telefone celular e de sinais de televisão por assinatura, com o objetivo de obter lucro, ou quem destruir ou criar obstáculo para o funcionamento do sinal ou da frequência.

A pena prevista é a mesma já definida no Código Penal para o furto de energia elétrica: reclusão de um a quatro anos e multa.

