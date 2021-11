Governo do Estado relança licitação para pavimentação da Serra do Faxinal

O Governo do Estado está relançando o edital para a escolha da empresa que vai pavimentar a rodovia SC-290, na Serra do Faxinal, entre o munic[ipio de Praia Grande e a divisa com o Rio Grande do Sul. Em agosto último, havia sido aberta a licitação para a pavimentação do trecho, mas nenhuma empresa se apresentou.

Após concluída, a rodovia fará a ligação entre a serra e o mar, no Extremo Sul catarinense, e também ficará entre dois parques nacionais de atrativos naturais exuberantes, consolidando ainda mais a região como atrativo turístico. A pavimentação é uma demanda aguardada há décadas. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) relançou o edital nesta quarta-feira, 24. O titular da pasta, tenente-coronel Thiago Vieira, lembrou que a obra sempre esteve entre as prioridades do governador Carlos Moisés. "Nosso compromisso é continuar trabalhando para tirar do papel obras importantes, que vão fomentar o desenvolvimento turístico e econômico do nosso estado", ressaltou.

A obra está orçada em R$ 63 milhões. Serão executados serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de contenção, iluminação etc., em um trecho de aproximadamente 15 quilômetros. O prazo para a conclusão é de 27 meses, após assinatura da ordem de serviço.

Abertura da Licitação

O edital de licitação será publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 24, e será realizado de maneira eletrônica. Para participar, os interessados deverão estar cadastrados no sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina. O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no linkhttp://portaldecompras.sc.gov.br, na aba “Fornecedores”.

As propostas deverão ser cadastradas até as 16h45 do dia 16 de dezembro de 2021. A abertura também ocorrerá no mesmo dia, às 17 horas. O edital está disponível para consulta nos sites: www.portaldecompras.sc.gov.br, na aba Busca Detalhada de Editais, ou no www.sgpe.sea.sc.gov.br, na aba Consulta De Processos ou no Portal de Licitações no site da SIE.