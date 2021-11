ATENÇÃO: Grande quantidade de gafanhotos está causando danos no interior de Coronel Bicaco

Uma significativa invasão de gafanhotos está sendo registrada no interior de Coronel Bicaco. A reportagem do Portal Bicaquense recebeu relatos e imagens do ocorrido.

O fato se dá em Turvinho, a informação é de que próximo a uma lavoura nos últimos dias começaram a aparecer os primeiros focos de gafanhotos e hoje esse número aumentou significativamente. O relato é de pessoas que estavam trabalhando com plantação.

Segundo as informações, os gafanhotos estão causando devastação no local.

