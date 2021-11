Comissão aprova projeto que equipara cursos de Geologia e Engenharia Geológica

Para André Figueiredo, é injusto tratar as duas formações de maneira diferente - (Foto: Reila Maria/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 435/21, que determina que as formações em Geologia e Engenharia Geológica se referem à mesma profissão, sendo ambas incluídas na categoria dos engenheiros, com iguais direitos e deveres.

A proposta é do deputado Reinhold Stephanes Junior (PSD-PR) e recebeu parecer favorável do relator, deputado André Figueiredo (PDT-CE). Ele afirmou que a medida visa acabar com interpretações divergentes em torno da nomenclatura “geólogo ou engenheiro geólogo”.

Segundo Figueiredo, apesar de a legislação considerar as duas profissões idênticas, o mercado costuma diferenciar as duas formações, pagando salários diferentes.

Única profissão

“Geólogo ou engenheiro geólogo são expressões que se referem a uma mesma e única profissão, sendo injustificado e, sobretudo, injusto tratar de forma diferente”, disse o relator.

O texto aprovado prevê também que os geólogos poderão apostilar seu título como engenheiro geólogo junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Atualmente, de acordo com o deputado Stephanes Junior, existem no Brasil três cursos de Engenharia Geológica e 33 cursos de Geologia.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).



