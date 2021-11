Projeto exclui de prioridades na vacinação contra Covid pessoas flagradas em aglomerações irregulares

Expedito Netto: as pessoas precisam se conscientizar do quanto essa doença é contagiosa - (Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

O Projeto de Lei 1581/21 exclui das prioridades estabelecidas no Plano Nacional de Imunizações os cidadãos flagrados, identificados e que tenham subscrito termo circunstanciado por participação em aglomerações irregulares, em desobediência às normas vigentes relativas à pandemia de Covid-19.

Pelo texto apresentado na Câmara dos Deputados em abril, os infratores da medida serão imunizados no último grupo, considerada a quantidade de vacinas obtidas e disponibilizadas.

"O protocolo estabelecido pelas organizações de saúde é claro: evite aglomerações e use máscara. É necessário trabalhar em conjunto neste momento para conseguirmos vencer a pandemia. E, se as pessoas não se conscientizarem do quanto essa doença é contagiosa, iremos demorar ainda mais para chegarmos perto do fim de tudo isso", disse o autor da proposta, o deputado Expedito Netto (PSD-RO).

Tramitação

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.