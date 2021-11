PGE alerta para novo tipo de golpe envolvendo precatórios

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) alerta para um novo tipo de golpe envolvendo solicitações de pagamentos de custas processuais a credores para a suposta liberação, mais rápida, de valores decorrentes de precatórios.



Relatos apontam que golpistas apresentam documentos, via redes sociais, firmados supostamente por advogados e procuradores em que comunicam a liberação antecipada do valor do precatório mediante o depósito do valor de “custas”.



Canais para tirar dúvidas



A PGE-RS alerta a todos os credores de precatórios para que fiquem atentos a esse tipo de golpe, pois todas as publicações envolvendo a Câmara de Conciliação de Precatórios da PGE-RS são realizadas, formalmente, no site da PGE e a tramitação não exige nenhum tipo de pagamento.



A PGE não encaminha nenhum tipo de solicitação de pagamento para a conclusão de processo envolvendo acordo de precatórios.

Havendo dúvidas, o indicado é contatar imediatamente a Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) pelos telefones (51) 3288-1780 ou WhatsApp: (51) 98416-7274 (somente mensagens de texto).



• Para mais informações, acesse área de precatórios no site da PGE-RS.



Texto: Ascom PGE

Edição: Secom