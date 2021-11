Comissão debate direitos dos pescadores artesanais nesta quarta

As comissões de Direitos Humanos e Minorias; e de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realizam audiência pública nesta quarta-feira (24) sobre o tema "Pescadores Artesanais - Direitos Humanos, Ambientais e Territoriais".

O debate atende a requerimento do deputado Carlos Veras (PT-PE). "Os desafios para pescadores artesanais e suas comunidades tradicionais têm se agravado com o aprofundamento da crise econômica, social, política, sanitária e ambiental que o País atravessa. Por isso, entidades da sociedade civil organizam o Grito da Pesca Artesanal, que ocorrerá em novembro, em Brasília", informa.

"Os pescadores questionam o cancelamento do Registro Geral de Pesca e o recadastramento que iniciou sem consulta aos pescadores e nem tem levado em consideração as realidades de acesso à internet", diz Carlos Veras.

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares:

- o representante do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) Florivaldo Mota;

- a secretária-executiva do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), Ormezita Barbosa;

- a coordenadora da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades;

- o representante da Defensoria Pública da União Alexandre Cabral; e

- o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), José Carlos Oliveira.

A audiência interativa está marcada para as 13 horas, no plenário 13. Os interessados podem acompanhar por meio do portal e-Democracia, enviando perguntas, críticas e sugestões aos participantes.