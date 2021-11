Relançado o edital para a iluminação cênica da Ponte Hercílio Luz

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

Após rescindir o contrato com a então empresa responsável pela instalação da iluminação cênica da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade relança, nesta terça-feira, 23, o edital para o serviço. A expectativa é que um dos principais pontos turísticos de Santa Catarina volte a ter o seu contorno iluminado em 2022. A obra está orçada em R$ 8,5 milhões.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, lembra que além de ser o monumento mais fotografado de SC, a Hercílio Luz é um equipamento cultural e de mobilidade. "Foi uma alegria devolver este equipamento histórico, cultural, turístico e de mobilidade ao convívio dos catarinenses, após décadas de fechamento. Agora estamos dando mais um passo para valorizar ainda mais a Velha Senhora", afirma Vieira.

A iluminação será integralmente em tecnologia LED RGB (Red, Green, Blue), que é o padrão para esse tipo de obra. Os equipamentos serão instalados por toda a estrutura: nas torres, as luminárias e projetores irão enfatizar os detalhes estruturais e o pórtico. Ao longo da ponte, outras lâmpadas irão realçar o contorno da Velha Senhora, reproduzindo o efeito da antiga iluminação antes da restauração, mas com tecnologia moderna.

O contexto da rescisão

Em novembro de 2020, o Governo do Estado rescindiu o contrato com a empresa Energiluz, então responsável pela instalação da iluminação cênica na Ponte Hercílio Luz. O motivo foi a divergência entre os equipamentos de iluminação adquiridos pela empresa (luminárias e projetores), que não atendiam às especificações previstas no edital de contratação, conforme projeto executivo da obra.

Abertura da licitação

O edital de licitação será publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 23. A entrega da documentação e das propostas deverá ser realizada até as 14h do dia 28 de dezembro de 2021, no protocolo-geral da SIE, no andar térreo do Edifício das Diretorias (Rua Tenente Silveira, 162, Centro, Florianópolis). A abertura dos envelopes com propostas e documentação será no mesmo dia, às 14h30, na Sala de Licitações da SIE, no 11° andar. O prazo para a execução da obra é de 6 meses, após assinatura da ordem de serviço.

O edital está disponível para consulta nos sites:www.portaldecompras.sc.gov.br na aba Busca Detalhada de Editais, ou nowww.sgpe.sea.sc.gov.br, na aba Consulta De Processos ou no Portal de Licitações nosite da SIE.