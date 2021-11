Corpo de Bombeiros Militar forma 101 soldados e realiza passagem do comando-geral

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) realizará, nesta quarta-feira (24/11), às 10h, a solenidade de formatura do Curso Básico de Formação Bombeiro Militar (CBFBM). Na ocasião, também será oficializada a passagem do comando-geral da corporação. O comandante-geral do CBMRS, coronel César Eduardo Bonfanti, que entrou para a reserva, passará as funções ao coronel Luiz Carlos Neves Soares Júnior, atual subcomandante-geral.

No cargo de subcomandante-geral, assume o coronel Otávio Polita Filho, que até então era o diretor do Departamento de Planejamento e Integração (DPI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O evento, no Teatro da Fiergs, em Porto Alegre, terá a presença do vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior.

Serão 101 soldados formados no CBFBM, que habilita os servidores as diversas atividades no nível inicial da carreira de nível médio de bombeiro militar, como combate e prevenção contra incêndios, busca, salvamento e defesa civil.

A solenidade será realizada atendendo aos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, com disponibilização de álcool gel e uso obrigatório de máscara para todos os presentes durante todo o período. O CBMRS autorizou a presença de um número limitado de autoridades, amigos e familiares dos formandos. Também será permitido o acesso da imprensa, observando o limite de uma equipe por veículo de comunicação.

Aviso de pauta

O quê: formatura do Curso Básico de Formação Bombeiro Militar do CBMRS e passagem do comando-geral da corporação.

Quando: quarta-feira (24/11), 10h

Onde: Teatro da Fiergs - av. Assis Brasil, 8.787, bairro Sarandi, Porto Alegre