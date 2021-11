Cresceu o número de famílias brasileiras com renda de programas sociais

O total de domicílios nos quais as pessoas recebiam outros programas sociais subiu de 0,7% para 23,7% entre 2019 e 2020. O percentual representa 16,92 milhões de residências que auferiam no ano passado este tipo de rendimento.

O aumento foi notado em todas as regiões, mas os maiores percentuais foram no Norte, onde cresceu de 0,5% para 32,2%, e no Nordeste, que saiu de 0,8% para 34%.

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua 2020: Rendimento de todas as fontes), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o estudo, a causa da expansão foi a concessão do auxílio emergencial, criado pelo Governo Federal durante a pandemia visando atender trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos e desempregados.

Na PNAD Contínua 2020, o benefício entrou na rubrica de outros rendimentos, como valores recebidos por meio de programas sociais, aplicações financeiras, seguro desemprego e seguro defeso.

— Esse aumento de 0,7% para 23,7% é porque muitos domicílios tinham alguém ganhando o auxílio emergencial. Aqui não é o número de pessoas. É o percentual de domicílios com alguém recebendo outros programas sociais — disse Alessandra Scalioni Brito, analista da PNAD.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.