Gaúcho viaja 1,4 mil km de bicicleta para ver filho se formar em academia do Exército

Um homem está percorrendo 1,4 mil km de bicicleta para homenagear o filho, que se forma na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro. Pedro Figueiredo, 63 anos, está em São José dos Campos, onde foi acolhido por moradores em seu 18° dia de percurso, antes de seguir para o destino final.

Pedro conta que o filho, Agostinho Figueiredo, 25 anos, tentou por três anos passar na academia. Depois de aprovado, ele prometeu ao filho que se ele se formasse, iria de bicicleta para sua formatura, que acontece no dia 27 de novembro.

“Meu filho se esforçou muito para estar lá. Somos humildes e ele sempre foi de escola pública, lutou muito para conseguir. Agora, é minha vez de me esforçar por ele”, conta.

O aposentado é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e saiu no dia 4 de novembro de casa com destino a Resende, no Rio de Janeiro. Pedro conta que anda de bicicleta há décadas e para o desafio pedala uma média de seis horas por dia a 15 km/h. O cálculo foi feito para que chegue ao destino final em tempo.

Para descansar, criou um grupo no WhatsApp onde tem mais de 130 pessoas entre amantes de bicicletas e curiosos que há 18 dias acompanham sua jornada. Ao longo do percurso, conheceu pontos turísticos na rota, como a avenida Paulista e o Museu de Arte de São Paulo (Masp)

No grupo, ele também recebe ajuda de pessoas que se oferecem para dar a ele comida e estadia. Nesse modelo, já esteve na casa de 13 famílias, uma delas de São José dos Campos, de onde parte nesta segunda-feira.

“Essa jornada tem me mostrado que as pessoas ainda estão dispostas a ajudar. Pessoas que eu nem conheço tem me acolhido e transformado essa homenagem para o meu filho possível”, conta.

Depois da formatura, o jovem vai ser encaminhado para o Pará, de onde segue na carreira militar. Pedro conta que o filho tem acompanhado sua jornada pela rede social. “Ele aguarda a minha chegada e vai ser muito emocionante ver ele depois de todo nosso esforço juntos se formar no que ele sonhou para ele”.

A próxima parada é Aparecida, onde também conhece o Santuário Nacional. Depois, segue para Resende. A previsão é de Pedro chegue a Aman na quarta-feira (24).

