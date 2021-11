Comissão de Seguridade vai debater aumento da fome no Brasil durante a pandemia

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (25) para discutir o problema do aprofundamento da fome durante a pandemia de Covid-19. O debate será realizado às 10 horas, em local a ser definido.

A audiência atende pedido feito pelas deputadas Vivi Reis (Psol-PA) e Sâmia Bomfim (Psol-SP). Elas argumentam que, desde o início da pandemia, em março de 2020, entidades e especialistas têm alertado para o aumento da fome.

Fome no mundo

"Em um relatório de 2 de julho de 2020, a Oxfam apresentou que países de renda média como Índia, África do Sul e Brasil estão experimentando níveis de fome que vêm crescendo rapidamente à medida que milhões de pessoas que estavam conseguindo se alimentar razoavelmente bem a duras penas são empurradas para uma situação de fome pela pandemia", observaram as deputadas.

Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), citados pelas deputadas, mais de 50% dos lares brasileiros tiveram algum grau de insegurança alimentar no fim de 2020 e 19 milhões de brasileiros (9% da população) passaram fome nesse período.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- a representante do Movimento República de Emaús, Cleice do Socorro Abreu Maciel;

- o conselheiro consultivo da Rede Penssan, Mauro Del Grossi;

- o assessor da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Cidadania e Tecnologia, Agostinho Colussi; e

- a coordenadora Nacional da Rede Emancipa, Tatiane Ribeiro.