Audiência discute experiências bem-sucedidas no uso de tecnologias na educação

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (25), mais uma audiência pública sobre o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação na educação. Neste encontro serão discutidas experiências bem-sucedidas nos estados de implementação de tecnologias na educação.

O objetivo dos debates é obter contribuições para o estudo Tecnologias na Educação, que tem como foco identificar os pilares de uma política nacional, a partir da elaboração dos fundamentos normativos da transformação digital na educação.

As relatoras do estudo são as deputadas Ângela Amin (PP-SC), que é autora do Projeto de Lei 4513/20, que institui a Política Nacional de Educação Digital, e Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), presidente da Comissão de Educação da Câmara.

"Acreditamos que o momento para esse estudo é mais do que oportuno, face ao desafio da aprendizagem, às atividades de utilização da tecnologia no processo educacional e às grandes dificuldades de a educação e as escolas lidarem com as tecnologias e com as diferentes metodologias, fatores que, agora no período da pandemia, colocaram-se ainda mais gritantes e ampliaram-se inclusive nas relações de desigualdade", afirmam as deputadas.

Foram convidadas para o debate:

- a secretária-adjunta de Gestão Tecnológica da Secretaria de Educação do Amazonas, Rosalina Lobo;

- a diretora da Mediação Tecnológica da Secretaria de Estado da Educação do Piauí, Viviane Holanda Barros Carvalhedo;

- a gerente de Educação do Sesi-RS, Sônia Elizabeth Bier;

- a pesquisadora sênior do Laboratório de Tecnologias de Aprendizagem Transformativa da Universidade de Columbia, Cassia de Oliveira Fernandez; e

- representante da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo.

A audiência pública será realizada às 15 horas e poderá ser acompanhada ao vivo por meio do portal e-Democracia. Os interessados poderão participar, enviando perguntas, críticas e sugestões.

Cedes

O Cedes é um órgão técnico consultivo da Câmara dos Deputados dedicado a análise, discussão e prospecção de temas de caráter inovador ou com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do País.

O colegiado é composto por 23 parlamentares e conta com apoio da Consultoria Legislativa da Câmara.