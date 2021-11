Cancelada audiência pública com ministro Rogério Marinho sobre o chamado "orçamento secreto"

Foi cancelada a audiência pública que seria promovida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (23) com ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ele foi convidado a prestar esclarecimentos sobre o uso de R$ 1,4 milhão do chamado "orçamento secreto" para construção de um mirante turístico no município de Mote das Gameleiras, no Rio Grande do Norte.

Orçamento secreto é o apelido dado por parlamentares de oposição às emendas do relator do Orçamento, identificadas com o código técnico RP9, e que, segundo eles, não seriam transparentes. O convite ao ministro foi feito pela comissão por sugestão do deputado Elias Vaz (PSB-GO).

Não foi divulgada nova data para o evento.