Coronavírus em SC: há 110 dias, Estado não registra pacientes aguardando por leito de UTI

De acordo com dados oficiais da Secretaria da Saúde, Santa Catarina não registra nenhum paciente com Covid-19 aguardando transferência para leito de unidade de terapia intensiva há mais de três meses. A última vez que houve fila de espera foi no dia 3 de agosto de 2021, 110 dias atrás.

Para o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, o número demonstra o esforço que o governo Carlos Moisés vem tendo no enfrentamento à pandemia, com a ampliação de investimentos, abertura de leitos e o cumprimento do calendário vacinal.

"Todos nós entendemos que a porta de saída desta pandemia é a vacina. Quanto mais vacinarmos, menos casos graves teremos, menos óbitos e menos internações. Nós estamos hoje avançando na vacinação e colhendo os frutos como sociedade, como povo catarinense", destacou Motta Ribeiro.

Desde que a Superintendência de Serviços Especializados e Regulação da Secretaria da Saúde começou a divulgar os dados, no dia 20 de março, é o período mais longo que a fila está zerada para transferências nas regionais.

Nesta semana, de acordo com último registrono site, existem 237 pacientes com Covid-19 registrados em UTI, dos 1.576 leitos ativos. Há 527 leitos disponíveis em Santa Catarina.